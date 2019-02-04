FETÖ’den 20 askere gözaltı kararı

Kırıkkale merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki oluşumuna yönelik operasyonda, 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY), TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara, Balıkesir, Düzce, Mersin, Konya, İstanbul, İzmir, Tunceli ve Tekirdağ’da tespit edilen örgüte bağlı 20 askerin daha kimliği belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

