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FETÖ'den 5 yıl hapse çarptırılan NASA çalışanına yurt dışı yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 13:03 | Son Güncelleme

HATAY'da, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan eski NASA çalışanı ABD vatandaşı Serkan Gölge, dünkü karar duruşmasında  denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi.

FETÖ'den 5 yıl hapse çarptırılan NASA çalışanına yurt dışı yasağı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'da, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan eski NASA çalışanı ABD vatandaşı Serkan Gölge, dünkü karar duruşmasında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi. Gölge'ye yurt dışı yasağı da getirildi.
NASA çalışanı ABD vatandaşı Serkan Gölge, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2016 yılının Ağustos ayında tutuklandı. Hatay 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Gölge'ye, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. ABD'nin yakından takip ettiği davada Gölge'nin daha sonra yapılan yargılamasında 'terör örgütü üyeliğinden' aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası, 'terör örgütüne yardıma' çevrilerek 5 yıla düşürüldü. Yaklaşık 3 yıldır İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Gölge, denetimli serbestlik kapsamında dün tahliye edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Kanatlı Mahallesi'ndeki evine dönen Gölge, "Dün çok acil ve hızlı bir şekilde tahliyem gerçekleşti. Bildiğim kadarıyla şu anda yurt ışı çıkış yasağı da var tam emin olmamakla birlikte bugün gidip öğreneceğim. Tabii ki karardan dolayı mutluyum. Şu an henüz tam alışamadım durumun ne olduğuna. Dün gece konsolosluktan görevliler aradı. İyi olduğumu söyledim, mutlu olduğumu söyledim, onun dışında herhangi bir gelişme olmadı" dedi.
'HUKUKİ HAKKIMI SONUNA KADAR KULLANACAĞIM'
Hukuki sürecin devam ettiğini ve haklarını sonuna kadar kullanacağını belirten Gölge konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tabii ki süreç devam edecek benim için. Elbette ki bana verilen cezanın halen çeşitli hukuksuzluklar içerdiğine inanıyorum. Onun için hukuki hakkımı sonuna kadar kullanacağım. Anayasa Mahkemesi'nde halen devam eden bir davam var. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurumu yapacağım, bu şekilde olacak. Şu anda gözüken biz 8-9 aylık denetimli serbestlik sürem var. Bunların hepsini avukatımla birkaç dakikalık görüşme sonucu öğrendim. Bugün kendisiyle görüşüp, adliyeye gidip, durumu öğreneceğim. Süreçle ilgili bilgi alacağım. Olay bundan ibaret."
'NASA AÇIK KAPI BIRAKTI'
Gölge, NASA'daki görevine dönmek istediğini belirterek, "NASA tahliye olmamı 1, 5 yıl bekledi. Tahliye olmayınca mecburen işten çıkarmak zorunda kaldılar ama açık kapı bıraktılar. 'Geri dönebilirsen seni tekrar elbette ki almak isteriz' dediler. Avukatımdan öğrendiğim kadarıyla şu an bir yurt dışı çıkış yasağım var. Belki yasak kaldırılabilir mi bilmiyorum ama öğreneceğiz" diye konuştu.
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FETÖ'den 5 yıl hapse çarptırılan NASA çalışanına yurt dışı yasağı

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