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FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 45 zanlıdan 8’i tutuklandı.

Adana’da FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 45 zanlıdan 8’i tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan jandarma uzman çavuşun kendisini perişan ettiğini söyleyerek FETÖ’ye küfretmesi dikkat çekti.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik 25 Mart’ta şafak vakti operasyon düzenledi. 34 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli yüzbaşı, teğmen ve astsubayların bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi’ne getirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 45 şüpheliden 23’ü adli kontrol şartıyla, 14’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken diğer 8 kişi tutuklandı.
Zanlılardan Ankara’da jandarma uzman çavuş olarak görev yaparken gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.T. adliyeye götürülürken, kendisini perişan ettiğini söylediği FETÖ’cülere küfür etmesi dikkat çekti.

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti

FETÖ’den adliyeye sevk edildi, FETÖ’ye küfretti
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