FETÖ’den Ankara’da yakalanan öğretmen tutuklandı

Fethullahçı Terör Önce/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve Ankara’da yakalanan öğretmen Samsun’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan fizik öğretmeni B.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı. B.A.’nın 2 ayrı ByLock kaydı, Bank Asya’da hesabı ve örgüte ait dernek üyeliği bulunduğu, doktorlara sohbet verdiği ve Çarşamba ilçesi bölge talebe sorumlusu olduğu öğrenildi.
KOM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan B.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren öğretmen "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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