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FETÖ’den aranan 2 kişi Eskişehir’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan M.K.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 2 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan M.K. ile İ.S. düzenlenen operasyonlarla saklandıkları evlerde yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan 2 zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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