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FETÖ’den aranan 55 kişi uygulamalarda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 17:06 | Son Güncelleme

İzmir genelinde bir hafta içerisinde gerçekleşen asayiş uygulamalarında, aranan 407 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken 407 kişiden 55’inin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirtildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Aralık tarihlerinde il genelinde uygulama gerçekleştirdi.

İzmir genelinde bir hafta içerisinde gerçekleşen asayiş uygulamalarında, aranan 407 kişi polis ekipleri tarafından yakalanırken 407 kişiden 55’inin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirtildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Aralık tarihlerinde il genelinde uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, 472 araç ile 232 motosikleti kontrol etti, 19 bin 640 kişininde sorgusunu yaptı. Uygulamalarda yakalanan ve değişik suçlardan arandıkları belirlenen 407 kişi, adli makamlara sevk edildi. Yakalananlar arasında FETÖ soruşturması kapsamında aranan 55 kişinin olması dikkat çekici detay olarak göze çarptı.

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