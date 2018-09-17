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FETÖ'den aranan 8 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve haklarında aranma kararı bulunan 8 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve haklarında aranma kararı bulunan 8 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' askerleri ile jandarma ekipleri merkez Elçili köyünde birinci derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülüp haklarında araştırma yapılan şüphelilerin silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlarından aranma kayıtları olduğu belirlenen K.D., E.D., H.A., B.D., E.D., İ.D., Z.D. ile aranma kaydı bulunmayan E.O., olduğu tespit edildi.
Şüphelilerden Z.D. ile B.D., soruşturmalarının yürütülmesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne, K.D., E.D., H.A., E.D. ve İ.D. ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen E.O., denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı.

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