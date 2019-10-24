FETÖ’den aranan astsubay yakalandı

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan emekli astsubay, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan emekli astsubay E.İ., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan E.İ., Samsun Adliyesine sevk edildi.

