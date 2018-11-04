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FETÖ’den aranan başpolis ile eşi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 23:47 | Son Güncelleme

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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