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FETÖ'den aranan bölge imamı çift, hücre evinde evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Osman L.

ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Osman L. ve eşi Gonca L. saklandıkları hücre evinde yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen Osman L. ve eşi Gonca L.'nin Çukurova ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan hücre evinde saklandıklarını tespit etti. Adrese operasyon yapan polis, çifti yakalayarak, gözaltına aldı. Hücre evinde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Örgütün 'Kahramanmaraş'ta bölge imamı' oldukları belirlenen Osman L. ve Gonca L.'nin gizli haberleşme progmanı 'ByLock' kullandıkları da saptandı. Çift, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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