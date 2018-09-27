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FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift, örgüte ait hücre evinde yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kapatılan örgüte müzahir kurumda çalışan Faik M.S. ile eşi Zeynep S'nin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimleri çalışma başlattı.

Ekipler, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen çiftin kaldığı Atakum Yenimahalle'deki hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Zeynep S'nin sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Telefonlarında ikişer ByLock programı tespit edilen zanlılardan Faik M. S'nin, ByLock'a 68 bin 614, Zeynep S'nin de 2 bin 619 kez giriş yaptığı belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması gözaltı Hücre Evi Samsun

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