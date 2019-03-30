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FETÖ'den aranan çift yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde süren FETÖ/PDY davası sanıklarından firari Birol Ülker ile eşi Gülsüm Ülker, polis ekiplerince yakalandı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde süren FETÖ/PDY davası sanıklarından firari Birol Ülker ile eşi Gülsüm Ülker, polis ekiplerince yakalandı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Saray Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken, Çivril Pancar Kooperatifi önünde bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yapmak istediği şüpheli, kaçmaya başladı. Peşine düşen polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Yapılan kontrolde adının Birol Ülker olduğu tespit edilen şüphelinin, Siirt ve Ankara'daki mahkemelerde süren FETÖ/PDY davalarında, eşi Gülsüm Ülker ile birlikte arandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, Birol Ülker'in ifadesi sonrası Gülsüm Ülker'i de saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan çiftin Siirt'te sağlık personeli olarak çalıştığı, Birol Ülker'in örgütün ilçe imamı olduğu öğrenildi. İki zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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