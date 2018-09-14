FETÖ'den aranan eski asker yol kontrolünde yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de polisin yaptığı yol uygulamasında 'FETÖ üyeliği' suçundan hakkında arama kararı bulunan eski askeri personel S.Ö. (30) yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerden katılan ekiplerce Musa Şahin Bulvarı üzerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerine uygulama yapıldı. Bu sırada durdurulan bir araçtaki kişinin arama kaydının çıkması üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince şahıs detaylı incelendi. Yapılan sorgulamada S.Ö.'nün Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Askeri mahrem yapılanmasına' üyelik suçundan arama kaydının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.Ö. gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Toprakkkale F Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Suriye'den Türkiye'ye saldırı için gönderilen teröristler yakalandı
Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme! Ayça Pars tahliye edildi
Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek
Zarrab neden cezaevinde değil? ABD'li hukukçulardan açıklama geldi
Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası
Ahmet Hakan: 'Sayın Bağımsız Merkez Bankası' diyerek ceketlerinizi ilikleyin
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum