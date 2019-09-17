FETÖ’den aranan eski astsubay Samsun’da yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski astsubay Samsun’da yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç astsubay Samsun’da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan G.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

G.B.’nin Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

