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FETÖ’den aranan eski astsubay Samsun’da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski astsubay Samsun’da yakalandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç astsubay Samsun’da gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski astsubay Samsun’da yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan meslekten ihraç astsubay Samsun’da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan G.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
G.B.’nin Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

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