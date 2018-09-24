FETÖ'den aranan eski binbaşı Bolu'da yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, geçen yıl görevinden istifa ettiği öğrenilen eski binbaşı T.Y., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bolu'da olduğu tespit edilen, hakkında arama kararı bulunan ve geçen yıl görevinden istifa ettiği öğrenilen eski binbaşı T.Y., merkezdeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli T.Y., Ankara'ya gönderildi.
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