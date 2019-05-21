HABER

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Torbalı'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:42 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Sinop eski il emniyet müdürü Şeref Aytekin (57), İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı.

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Torbalı'da yakalandı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- TERÖR örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Sinop eski il emniyet müdürü Şeref Aytekin (57), İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı. Trenden indiği sırada gözaltına alınan Aytekin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürü görevini yürütürken 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeref Aytekin'in Torbalı'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele ekipleri, cumartesi günü Torbalı İZBAN İstasyonu'nda trenden inen Aytekin'i yakaladı. Üzerinden sahte kimlik ile İzmirim Kart ve İstanbulkart çıkan Şeref Aytekin, dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
3 çocuk annesini öldürüp, cenaze törenine de katılmış3 çocuk annesini öldürüp, cenaze törenine de katılmış
Berat, 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldüBerat, 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.