FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Torbalı'da yakalandı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- TERÖR örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Sinop eski il emniyet müdürü Şeref Aytekin (57), İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı. Trenden indiği sırada gözaltına alınan Aytekin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürü görevini yürütürken 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeref Aytekin'in Torbalı'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele ekipleri, cumartesi günü Torbalı İZBAN İstasyonu'nda trenden inen Aytekin'i yakaladı. Üzerinden sahte kimlik ile İzmirim Kart ve İstanbulkart çıkan Şeref Aytekin, dün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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