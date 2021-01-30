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FETÖ’den aranan eski öğretmen tutuklandı

30.01.2021 21:59 | Son Güncelleme:
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Ankara’da jandarma ekiplerince FETÖ soruşturması kapsamında 4 yıldır aranan eski öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan’da asayiş uygulama yaptıkları esnada şüphelendikleri A.Y’yi durdurdu.

Ankara’da jandarma ekiplerince FETÖ soruşturması kapsamında 4 yıldır aranan eski öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan’da asayiş uygulama yaptıkları esnada şüphelendikleri A.Y’yi durdurdu. Kimlik sorgulamasında A.Y’nin, FETÖ’de faaliyet gösterdiği iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve 4 yıldır arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Ayrıca A.Y.’nin 2016’da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenildi.

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