HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’den aranan eski polis müdürü hücre evinde yakalandı

FETÖ’den aranan eski polis müdürü hücre evinde yakalandı

23.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski polis müdürü, İstanbul’da gaybubet evi diye adlandırılan hücre evinde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski polis müdürü, İstanbul’da gaybubet evi diye adlandırılan hücre evinde yakalandı. FETÖ üyesi, çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütü üyesi’ olmak suçundan tutuklandı.
Alınan bilgiye göre; İstanbul İstihbarat Şube ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen soruşturma kapsamında 2016’da meslekten ihraç edilen ve hakkında örgüt üyeliğinden yakalama kararı bulunan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö.’nün Çekmeköy’de hücre evinde saklandığını tespit eden emniyet birimleri, söz konusu adresi takibe aldı. İstanbul Emniyeti, Madenler Mahallesi’nde örgüt tarafından ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evine geçtiğimiz Cuma gecesi bakın düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY üyesi Naci Ö., üzerinde başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ üyeleri arasında kullanılan şifreli mesajlaşma programı ‘ByLock’ programını kullandığı belirlenen Ö. ile ilgili çok sayıda itirafçı ifadenin bulunduğu öğrenildi.
Söz konusu hücre evinde yapılan aramalarda, sahte kimlik, 2 sahte ehliyet belgesi, örgütsel içerikli 7 kitap, dizüstü bilgisayarlar ile 3 tablet, 5 flash bellek, 2 cep telefonu ve hafıza kartı ile 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan parası bulundu.
Örgüt evindeki aramalarda ayrıca FETÖ üyesi eski polis müdürünün kaleme aldığı ‘cancazım’ başlıklı bir şiir ele geçirildi. FETÖ üyesi Naci Ö.’nin yazdığı ifade edilen ve hitap ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e kendi el yazısı ile yazdığı ileri sürülen şiirde ‘altın nesil’ diye bahsettiği FETÖ üyelerini işaret eden mısralar yer alıyor.
Polisteki sorgusunun ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Rus kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti!Rus kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti!
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Dünyanın en iyi dizileri arasına girdi!

Dünyanın en iyi dizileri arasına girdi!

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan kuraklık açıklaması: Faciaya doğru gidiyoruz

Belediye başkanından korkutan açıklama: Faciaya doğru gidiyoruz

Son dakika! Can Dündar'ın cezası belli oldu

Can Dündar'ın cezası belli oldu

Prof. Dr. Ateş Kara'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı

Prof. Dr. Ateş Kara'dan korkutan açıklama: 10 kat arttı

Antalya'da iğrenç olay! Rus kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti!

Rus kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti!

Görenler şaşkına döndü! 'Koronaya ilaç aramayın' diyerek çiğ yedi

Görenler şaşkına döndü! 'Koronaya ilaç aramayın' diyerek çiğ yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili ilk yorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.