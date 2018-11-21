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FETÖ'den aranan eski polis, Osmaniye'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 14:53 | Son Güncelleme

VAN 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski polis M.A.

OSMANİYE, (DHA)- VAN 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan eski polis M.A. (31), Osmaniye'de yakalandı.
Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçakoyunlu köyü, Tarım Kredi Kooperatifi önünde, şüpheli araçlar ve kişiler üzerine uygulama başlatıldı. Bu sırada durdurulan bir araçta bulunan M.A.'nın yapılan sorgulamasında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Gözaltına alınan M.A., Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından, soruşturmanın devamı için Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
2 yıl önce meslekten ihraç edildiği öğrenilen eski polis M.A.'nın halen Kırıkkale Vize İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma er olarak askerlik hizmetini yapmakta olduğu ve yıllık izinde olduğu belirlendi.

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