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FETÖ'den aranan eski polis, üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 22:36 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’da, hakkında terör örgütü FETÖ/PYD soruşturmasında meslekten ihraç edilen ve mahkeme tarafından hakkında arama kararı eski polis memuru M.R.B., üzerinde uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ'den aranan eski polis, üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ’da, hakkında terör örgütü FETÖ/PYD soruşturmasında meslekten ihraç edilen ve mahkeme tarafından hakkında arama kararı eski polis memuru M.R.B., üzerinde uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı.
Terör örgütü FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 2017 yılında polislikten ihraç edilen M.R.B., hakkında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Sulh Ceza Hakimliği’nde arama kararı bulunan M.R.B.’nin Tekirdağ’da olduğu belirlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak düzenlediği operasyonla yakalandı. M.R.B.’nin üzerinde Recep Başdağ adına düzenlemiş sahte kimlik ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan M.R.B.’nin FETÖ/PDY’den meslekten ihraç edildikten sonra tutuklanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı H.B.’nin kardeşi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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