FETÖ’den aranan eski polis ve doktor tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında yakalanan meslekten ihraç edilmiş bir doktor ile yine meslekten ihraç edilmiş eski polis memuru tutuklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince araması bulunan meslekten ihraç edilen doktor Ö.A. Ayhan Şahenk Bulvarı'nda ekipler tarafından gözaltına alındı. Yine araması bulunan meslekten ihraç edilen polis memuru H.T. ise Çamardı ilçesinde gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cemal Kaşıkçı'nın dublörünün görüntüsü ortaya çıktı
İşkenceye dayanamadı! Çırılçıplak soyup...
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Belki de ana muhalefetin sonu olacak
Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış
İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı
Yeni göç dalgası! 7 bin göçmen sınıra ulaştı
MHP'li Enginyurt: AK Parti'nin İstanbul adayı Numan Kurtulmuş
Eşinden habersiz kredi çeken yandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum