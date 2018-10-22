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FETÖ’den aranan eski polis ve doktor tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 15:04 | Son Güncelleme

NİĞDE’de FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında yakalanan meslekten ihraç edilmiş bir doktor ile yine meslekten ihraç edilmiş eski polis memuru tutuklandı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında yakalanan meslekten ihraç edilmiş bir doktor ile yine meslekten ihraç edilmiş eski polis memuru tutuklandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince araması bulunan meslekten ihraç edilen doktor Ö.A. Ayhan Şahenk Bulvarı'nda ekipler tarafından gözaltına alındı. Yine araması bulunan meslekten ihraç edilen polis memuru H.T. ise Çamardı ilçesinde gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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