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FETÖ'den aranan eski yüzbaşı teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski yüzbaşı K.S., polise teslim oldu.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski yüzbaşı K.S., polise teslim oldu.
Tekirdağ'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çorlu 66'ncı Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli yüzbaşı K.S., meslekten ihraç edildi. Daha sonraki soruşturmalarda hakkında yakalama kararı çıkarılan eski yüzbaşı K.S., Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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