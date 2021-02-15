HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

FETÖ’den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

15.02.2021 18:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
FETÖ’den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

Silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT’in operasyonuyla Özbekistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.Edinilen bilgiye göre, savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren Gürbüz Sevilay’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu şahıslar vasıtasıyla 2017 yılında PKK/KCK mensupları ile irtibat kurduğu belirlendi.

Silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT’in operasyonuyla Özbekistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Edinilen bilgiye göre, savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren Gürbüz Sevilay’ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile devlet memurluğundan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu şahıslar vasıtasıyla 2017 yılında PKK/KCK mensupları ile irtibat kurduğu belirlendi. Irak ve Suriye’deki PKK/KCK-PYD/YPG-SDG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında ilk olarak Irak’ın kuzeyine giden Gürbüz Sevilay’ın daha sonra PKK/KCK’nın organizesiyle illegal yollardan Suriye’ye geçtiği, Haseke’de örgütün silah, mühimmat, araç üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumluları ile örgüte ait karargâhlarda görüştüğü tespit edildi. Söz konusu görüşmelerde PKK/KCK tarafından kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla savunma sanayii sektörü alanındaki uluslararası bağlantılarını devreye sokan Sevilay’ın yabancı menşeili firma sorumluları ile PYD/YPG’nin Suriye’deki İHA, drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren "Mazlum Kobani/Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve diğer üst düzey PKK/KCK mensuplarını Suriye’de bir araya getirdiği öğrenildi. Gürbüz Sevilay’ın FETÖ’ye Özbekistan’da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltiması ile yurt dışında usulsüz ihaleler alarak maddi kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna’da şirketler açtığı tespit edildi.
FETÖ mensubu Tamer Avcı’nın ise örgüte öğrenci kazandırmak ve öğrencileri örgüt evlerine yönlendirmek için çalıştığı, örgüte ait şirketlerde sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber portallarında Türkiye aleyhinde yazılar yazdığı belirlendi.
Silahlı terör örgütü FETÖ’ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan ve Özbekistan’da bulundukları tespit edilen Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirildi.

FETÖ’den aranan Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı! Trafik ve metrobüs seferleri durduBeylikdüzü'nde yoğun kar yağışı! Trafik ve metrobüs seferleri durdu
Instagram hikaye indirmeInstagram hikaye indirme

En Çok Okunan Haberler

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 500 binden fazla aşı yapıyoruz

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

TÜİK Başkanı görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

400 bekçi alımı için yapılan yazılı sınavın sonuçları açıklandı! 400 bekçi alımı sınav sonuçları sorgulama

400 bekçi alımı yazılı sınav sonuçları açıklandı

Firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı Türkiye'ye getirildi

MİT'ten operasyon! Özbekistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

Son Dakika: Pınar Gültekin davasında flaş tahliye

Son Dakika: Pınar Gültekin davasında flaş tahliye

Son Dakika: Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı! Trafik ve metrobüs seferleri durdu

Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı! Trafik ve metrobüs seferleri durdu

Yüz yüze eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitime kar engeli

Kahreden olay! 2 çocuk babası kendini asarak intihar etti

Korkunç olay! Haber alamayınca içeri giren yakınları buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.