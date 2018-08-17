FETÖ'den aranan hırsızlık zanlısına polis operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün gözaltına alınan 45 yaşındaki C.T, işlemlerinin ardından Adliye Sarayı'na getirildi.
Hakkında "hırsızlık, yaralama, mala zarar verme ve tehdit" gibi suçlardan da yakalama kararı bulunduğu belirlenen C.T, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
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