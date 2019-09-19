FETÖ’den aranan ihraç öğretmen yakalandı

Balıkesir’de FETÖ/PDY üyeliğinden aranan ihraç öğretmen Kocaeli’de yakalandı.
Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda; İvrindi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ve İvrindi Hazırlık Bürosunca hakkında yakalama kararı bulunan eski okul müdürü, Bylock kullanıcısı ihraç öğretmen Kocaeli’de yakalandı. Yakalanan ihraç öğretmenle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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