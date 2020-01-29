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FETÖ'den aranan kadın yakalandı, adli kontrolle bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 20:34 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, FETÖ/PDY şüphelisi B.Ö., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, FETÖ/PDY şüphelisi B.Ö., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.Ö. adli kontrolle bırakıldı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2016 yılından bu yana aranan B.Ö. adlı kadın şüphelinin Çay ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla ilçe merkezindeki saklandığı evde yakalanan B.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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