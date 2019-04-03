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FETÖ’den aranan kadına adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir kadın saklandığı evde yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan firari olarak işlem yapılan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında yakalama kararı olan Z.K.

FETÖ’den aranan kadına adli kontrol

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir kadın saklandığı evde yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyeliği suçundan firari olarak işlem yapılan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında yakalama kararı olan Z.K. adlı kadın, Samsun’un Bafra ilçesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Z.K.’nin ’ByLock’ abonelik kaydının olduğu, Bank Asya’da katılım hesabının bulunduğu, FETÖ/PDY’ye ait müzahir kurumlarda (İstanbul) SGK kaydının bulunduğu ve meslekten ihraç edilen polis memurunun eşi olduğu tespit edildi.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Z.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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