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FETÖ’den aranan Kırgız adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul’da yakalanan Kırgızistan uyruklu bir kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul’da yakalanan Kırgızistan vatandaşı Daiyr Z.

FETÖ’den aranan Kırgız adliyeye sevk edildi

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul’da yakalanan Kırgızistan uyruklu bir kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul’da yakalanan Kırgızistan vatandaşı Daiyr Z. İstanbul da yakalandı.
Samsun’a getirilen Daiyr Z., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki sorgusunun tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

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