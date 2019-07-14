FETÖ’den aranan kişi konteynerde yakalandı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan H.H.U., kırsaldaki konteynerde saklanırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan H.H.U.'nun Edikli Mahallesi kırsalında bir konteynerde saklandığını belirledi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla H.H.U., yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.H.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde E tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

