FETÖ’den aranan öğretmen gaybubet evinde yakalandı

Antalya Sulh Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan öğretmen Samsun’da saklandığı gaybubet evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Antalya Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan ve yaklaşık 2 yıldır arandığı ileri sürülen öğretmen M.C. Samsun’da gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de sakladığı gaybubet evinde yakalanan M.C.’nin örgütün kurumlarında öğretmenlik yaptığı ve ByLock kullandığının tespit edildiği ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C., Samsun Adliyesine sevk edildi.
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