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FETÖ’den aranan öğretmen, jandarma tarafından yakalandı

12.02.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Ordu’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir öğretmen, Samsun’da jandarmanın takibi sonucu gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Ordu 2.

Ordu’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir öğretmen, Samsun’da jandarmanın takibi sonucu gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan öğretmen olduğu öğrenilen Ş.K.’nin (43) Samsun’un Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi’ne gelebileceği duyumunu alan Kuşluğan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Ş.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bafra Adliyesi’ne sevk edilen Ş.K, tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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