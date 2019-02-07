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FETÖ’den aranan öğretmen örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 11:39 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kişi saklandığı örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY kapsamında firarda olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde bulunan 1 adrese baskın düzenledi.

FETÖ’den aranan öğretmen örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir kişi saklandığı örgüt evinde sahte kimlikle yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY kapsamında firarda olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin tespitleri doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde bulunan 1 adrese baskın düzenledi. Söz konusu örgüt evinde yapılan aramada Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan ve 2 adet ByLock abonelik kaydı olduğu tespit edilen, FETÖ’ye müzahir sendika ve derneklere üyeliği olan, Bank Asya’da katılım hesabı olan Ö.K., başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Ö.K.’nin öğretmen iken KHK ile meslekten ihraç olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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