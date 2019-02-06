FETÖ’den aranan polis tutuklandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski polis Samsun’da yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edilen bilgiye göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen polis memuru A.İ. (41), İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
A.İ. jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine ifade veren A.İ., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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