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FETÖ’den aranan şahıs trafik uygulamasında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 10:48 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli yol kontrolü sırasında polis ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi girişinde polis ekipleri uygulama yapmaya başladı.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli yol kontrolü sırasında polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi girişinde polis ekipleri uygulama yapmaya başladı. Şüphelendikleri bir aracı durduran polisler, içinde bulunan Elif Yılmaz K.’nın Ankara’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan arandığı belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.

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