FETÖ’den aranan şahıs uygulamada yakalandı

Samsun’da, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arandığı iddia edilen bir kişi polisin uygulaması sırasında yakalandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında kimlik soruşturmasında H.F.B.’nin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.F.B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

