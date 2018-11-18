FETÖ'den aranan şüpheli Manavgat'ta yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıobası mevkisinde uygulama noktasında şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçtakilerin kimliklerini sorgulayan ekipler yolculardan H.K'nin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında arandığını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli Sakarya'ya gönderilmek üzere Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
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