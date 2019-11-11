FETÖ’den aranan uzman çavuş köyünde yakalandı

Tokat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan aranan uzman çavuş, jandarma tarafından yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir uzman çavuşun Tokat’ta olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma tarafından Tokat merkeze bağlı Pınarlı köyünde izinli bulunduğu belirlenen uzman çavuş, yapılan sıkı takip sonucunda yakalandı. Jandarma ekipleri, zanlıyı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

