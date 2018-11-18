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FETÖ'den aranan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 14:33 | Son Güncelleme

FETÖ'den aranan zanlı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir yıldır aranan zanlı, Kırıkkale'de yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen M.S. hakkında bir yıl önce yakalama kararı çıkarıldı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu zanlının Kırıkkale'de olduğu tespit edildi.

Evinde gözaltına alınan M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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FETÖ Niğde

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