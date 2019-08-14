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FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla aranan M.A.

FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AKSARAY'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla aranan M.A. (39), bayram ziyareti için geldiği memleketi Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgügü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan M.A.'nın bayram ziyareti için memleketi Kahramarmaraş'ın Dereli Mahallesi'ndeki akrabaların evinde olduğu bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler M.A.'yı akrabaların evinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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