HABER

FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:47 | Son Güncelleme

Aksaray'da, terör örgütü FETÖPDY'ye üye olduğu iddiasıyla aranan M.A.

Aksaray'da, terör örgütü FETÖPDY'ye üye olduğu iddiasıyla aranan M.A. (39), bayram ziyareti için geldiği memleketi Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgügü FETÖPDY'ye üye olmak suçundan aranan M.A.'nın bayram ziyareti için memleketi Kahramarmaraş'ın Dereli Mahallesi'ndeki akrabaların evinde olduğu bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler M.A.'yı akrabaların evinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARTNERÜnlü çiftin çocukları ilk kez görüntülendiÜnlü çiftin çocukları ilk kez görüntülendi
146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı
Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ersoy'dan 'Kuleli Askeri Lisesi satıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Meteoroloji'den 6 il için sıcaklık uyarısı

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Sancaktepe'de feci kaza! Yaralılar var

Sancaktepe'de can pazarı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.