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FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 18:39 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın oluşturduğu yol kontrol noktasında kimlik sorgusu yapılan Adem Çilo'nun (38) terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında arandığı ortaya çıktı.

FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarmanın oluşturduğu yol kontrol noktasında kimlik sorgusu yapılan Adem Çilo'nun (38) terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında arandığı ortaya çıktı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Pazarcık- Kartalkaya Kavşağı'nda kontrol noktası oluşturdu. Durdurulan bir araçta bulunanların kimlik sorgusunu yapan ekipler, Adem Çilo'nun Siirt 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'ye üye olma suçundan arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan Çilo'nun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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