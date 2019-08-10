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FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da FETÖ'den aranan A.D.

FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)- ELAZIĞ'da FETÖ'den aranan A.D. (44), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri karakol önünde oluşturduğu kontrol noktasında şüphe üzerine A.D.'yi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde A.D.'nin 5 yıl kesinlemiş hapis cezası cezası ile Elazığ'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.,tutuklandı.

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