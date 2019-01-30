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FETÖ’den ceza alan şahıs 3,6 kilo altınla umreye giderken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 01:36 | Son Güncelleme

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan bir kişi, 3 kilo 600 gram altın ve 240 bin TL’lik çekle umreye giderken havaalanında yakalandı.Alınan bilgiye göre, yargılandığı FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Sami B., umreye gitmek üzere havaalanına geldi.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan bir kişi, 3 kilo 600 gram altın ve 240 bin TL’lik çekle umreye giderken havaalanında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yargılandığı FETÖ/PDY soruşturmasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Sami B., umreye gitmek üzere havaalanına geldi. Burada polis ekipleri tarafından aranan Sami B.’nin valizinde, bin 59 adet çeyrek altın, 220 adet yarım altın, 138 adet tam altın, 8 adet ’Gremse’ tabir edilen altın olmak üzere toplamda bin 425 adet yaklaşık 3,6 kilogram altın ele geçirildi. Ayrıca, 1 adet 40 bin TL’lik ve 200 bin TL’lik senet ele geçirildi.
Sami B., 5549 sayılı Suç Gelirlerini Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan dolayı gözaltına alındı. Sami B.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Öte yandan, Sami B.’ye 3 yıl 1 ay hapis cezası aldığı halde yurtdışı çıkış yasağı konmadığı öğrenildi.

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