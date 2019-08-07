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FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2019 13:35 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 3 yıl önce OHAL kararnamesiyle Sağlık Bakanlığına devredilen Özel İstanbul Hastanesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası olarak hizmet vermeye başladı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası olarak yaklaşık 3 yıldır tam kapsamlı hizmet veremeyen hastane, İl Sağlık Müdürü Doç.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 3 yıl önce OHAL kararnamesiyle Sağlık Bakanlığına devredilen Özel İstanbul Hastanesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası olarak hizmet vermeye başladı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu Ek Binası olarak yaklaşık 3 yıldır tam kapsamlı hizmet veremeyen hastane, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu amirliğinde, Van Valiliği himayesinde yataklı servisin açılmasıyla daha aktif hale getirildi. Açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası eski adıyla “İstanbul Hastanesi” olan hastanenin 3 yıl önce Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine devredildiğini anımsattı. Devralınan hastanenin bir süre aktif olarak kullanılmadığını ancak son zamanlarda yapılan çalışmalarla daha aktif hale geldiğini ifade eden Başhekim Çelik, “FETÖ döneminde bu hastane aktif olarak kullanılıyordu ve ciddi bir hasta potansiyeli vardı. Daha sonra maalesef aktif olarak kullanamadık. Ancak son birkaç aydır daha aktif hale getirildi. Hastanemizi yataklı servise de açtık. Böylece daha aktif kullanma girişiminde bulunduk. 5 gün önce FTR servisimizi açtık. Toplamda 10 poliklinik hizmetimiz var ve acil servisimiz de şu an aktif durumdadır. Ancak acil servisimizin bazı alt yapı sıkıntıları var. Acil servisimizi de daha modern hale getirme çabası içerisindeyiz. Bu anlamda bazı alt yapı çalışmamız olacaktır” dedi.
Hekim sorununun çözülmesiyle birlikte hastaneyi önemli bir noktaya taşıyacaklarının altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yaklaşık 3 yıldır aktif olarak kullanılamayan ve atıl durumda olan hastanemizi eski ihtişamına kavuşturacağız. İdari amirlerimizin desteğiyle de bunu başaracağımıza inanıyorum. Diğer benzer hastanelerle karşılaştırdığımızda yaklaşık 50 hekim eksiğimiz var. Bunu da Sağlık Bakanlığı nezdinde bazı girişimlerle halletmeye çalışacağız. Bu da hallolduktan sonra bu ek hizmet binamızı aktif olarak kullanacağımıza inanıyorum.”
Hastanenin yataklı servisinin hizmete açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ise çalışmalarından dolayı hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı

FETÖ’den devralınan hastane hizmete başladı
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