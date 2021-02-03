HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’den firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı

FETÖ’den firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı

03.02.2021 16:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ç.’nin, Dere Mahallesi’ndeki evinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Niğde’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ç.’nin, Dere Mahallesi’ndeki evinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler düzenlediği operasyon ile M.Ç.’yi yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Mutasyonlu korona iddiası! Bina karantinadaMutasyonlu korona iddiası! Bina karantinada
52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?52 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 52?

En Çok Okunan Haberler

Hazırlıklar başladı! Düğünlerde yeni dönem

Hazırlıklar başladı! Düğünlerde yeni dönem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

Hamilelik pozu olay oldu! Karnı burnunda...

Hamilelik pozu olay oldu! Karnı burnunda...

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Karısının yasak ilişki yaşadığını öğrenince öldürüldü

Karısının yasak ilişki yaşadığını öğrenince öldürüldü

Hayvan hakları yasasında neler var? AK Partili Zengin duyurdu

Hayvan hakları yasasında neler var? AK Partili Zengin duyurdu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

PKK'nın tecavüzcü sözde eyalet sorumlusunu ödüllendirdiği ortaya çıktı

PKK'daki iğrenç olayın detayları ortaya çıktı

Ankara'da mutasyonlu koronavirüs iddiası! 11 kişi pozitif çıktı, bina karantinada

Mutasyonlu korona iddiası! Bina karantinada

Datça'da güneşi gören denize koştu

Datça'da güneşi gören denize koştu

Bağcılar'da yol çöktü! TIR mahsur kaldı

Bağcılar'da yol çöktü! TIR mahsur kaldı

İstediği ilacı yazmayan doktorun saçını tutup darbetti

İstediği ilacı yazmayan doktorun saçını tutup darbetti

Manisa'da ölü bulunan 4 gençten Muharrem Zengin'in babası konuştu

Acılı baba: Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.