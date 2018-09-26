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FETÖ'den gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 17:37 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi. FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik cuma günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, TSK içindeki yapılanmada yer alan ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kontrolün ardından aralarında astsubayların da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye gönderildi.

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