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FETÖ’den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe, ankesörlü telefon ve sabit hatlar üzerinden arandıkları belirlenen 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe, ankesörlü telefon ve sabit hatlar üzerinden arandıkları belirlenen 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalaması için sabah saatlerinde Kocaeli merkezli Gaziantep, Konya ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

FETÖ’den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi

FETÖ’den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi

FETÖ’den gözaltına alınan 13 TÜBİTAK çalışanı adliyeye sevk edildi

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