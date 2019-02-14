FETÖ’den gözaltına alınan 14 asker adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 askeri personel adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti. Ekiplerce Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova ve Zonguldak illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12’si muvazzaf, 2’si açıkta ve 2’si de emekli olmak üzere toplam 16 askeri personel gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslardan 14’ü tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.



