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  4. FETÖ’den gözaltına alınan 15 kişiden 9’u serbest kaldı

FETÖ’den gözaltına alınan 15 kişiden 9’u serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 19:52 | Son Güncelleme

Çankırı merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör örgünü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9’u serbest bırakıldı.Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Çankırı merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör örgünü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 9’u serbest bırakıldı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 kişiden 9’u emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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