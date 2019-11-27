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FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi yeniden emniyete götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 21:31 | Son Güncelleme

Samsun, Ankara, Konya ve Sinop illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Samsun’da saklandıkları örgüt evinde yakalanan 2 kişi, adliyeye sevk edildikten sonra yeniden emniyete götürüldü.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında firar olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle iki ayrı eve düzenlediği operasyonda, Konya 3.

FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi yeniden emniyete götürüldü

Samsun, Ankara, Konya ve Sinop illerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve Samsun’da saklandıkları örgüt evinde yakalanan 2 kişi, adliyeye sevk edildikten sonra yeniden emniyete götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında firar olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle iki ayrı eve düzenlediği operasyonda, Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock kaydı bulunan Taha B. ile Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan, ByLock kullanıcı kaydı olan, Ankara ilinde komiser yardımcısı olarak görevli iken 670 KHK ile kamu görevinden çıkarılan Sefer B.’yi üzerinde akrabasına ait kimlikle yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Atandıkları illerin mahkemelerine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak görüntülü olarak ifade vermeleri beklenilen Taha B.’nin Konya’ya, Sefer B.’nin ise Ankara’ya götürülmesine karar verildi. Söz konusu şahıslar yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.

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